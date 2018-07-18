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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 18.07.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 11:43
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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... ve 'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk ediliyor.

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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'ın da bulunduğu şüphelilerin bir kısmının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

'ın da aralarında bulunduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 şüpheli, Vatan Caddesin'deki emniyet binasının yanında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına, polis kontrolünde yürüyerek, elleri plastik kelepçeli şekilde getirildi.

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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden işlemleri tamamlananlar Çevik Kuvvet aracına bindirildi. Sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülüyor.

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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.

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Son Dakika: ve adliyeye sevk edildi
Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

KEDİCİKLER SAĞLIK KONTROLÜNDE

Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 29 Mayıs Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.

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