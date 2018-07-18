Son Dakika: Adnan Oktar ve Oktar Babuna adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk ediliyor. Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu şüphelilerin bir kısmının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 13'ü erkek, 23'ü kadın toplam 36 şüpheli, Vatan Caddesin'deki emniyet binasının yanında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına, polis kontrolünde yürüyerek, elleri plastik kelepçeli şekilde getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden işlemleri tamamlananlar Çevik Kuvvet aracına bindirildi. Sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. KEDİCİKLER SAĞLIK KONTROLÜNDE Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan kadın şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 29 Mayıs Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilecek.