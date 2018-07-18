Son Dakika: "Eczacı Abdi"nin kimliği belirlendi

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Son Dakika: ""nin kimliği belirlendi

Son dakika haberi... 'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında, sivil imamlardan 'i örgütün ABD'deki elebaşı ile görüştüren ve Çiçek'in telefonunda "" şeklinde kayıtlı örgüt üyesinin olduğu tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 13:39
Son Dakika: Eczacı Abdinin kimliği belirlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında, sivil imamlardan 'i örgütün ABD'deki elebaşı ile görüştüren ve Çiçek'in telefonunda "" olarak kayıtlı örgüt üyesinin olduğu tespit edildi.

AKINCI ÜSSÜ ÇEVRESİNDEKİ DİJİTAL MATERYALLER İNCELENMİŞTİ

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından çevresinde bulunan dijital materyal incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına teslim edilmiş, bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor Akıncı Üssü darbe girişimi davasını gören 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

HAKAN ÇİÇEK'İN TELEFONUNDA KAYITLIYDI

Raporda, telefonlardan birinin darbenin planlayıcıları arasında yer alan ve Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan, kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi sivil sanık Hakan Çiçek'e ait olduğu, Çiçek'in darbe girişimi sırasında cep telefonunda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bir kişiyle 3 dakika 51 saniyelik görüşme gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

"ABİM, ÇOK ACİL TELİ VER KENDİNE" DİYE MESAJ ATMIŞTI

Çiçek'in, saat 20.49'da bu kişiye "Abim, çok acil teli ver kendine" mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedilmişti:

"Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Abi bozun nmz' şeklindeki mesaj gövde metninde sanığın o anda namazda olan örgüt üyelerinin namazlarını bozarak, örgüt liderinin kendisiyle telefonda görüşmesi gerektiğini istediği tespit edilmiştir."

Raporda, saat 21.00'de Eczacı Abdi'den ise "Buradayım" mesajının Çiçek'e gönderildiğine yer verilmişti.

AKRABALARIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonda "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı kişinin kimliğinin tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğüne talimat yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmalar sonucu, "Eczacı Abdi"nin, 2012'de ABD'ye yerleşen Abdullah Bayram olduğunu belirledi.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yakınındaki isimlerden olan Bayram'ın, darbe girişiminden önce, 'de yaşayan akrabalarıyla aynı numara üzerinden çok kez görüştüğü tespit edildi.

Bayram hakkında soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika: "Eczacı Abdi"nin kimliği belirlendi
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