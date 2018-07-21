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Son Dakika: ve 19 kişi Tekirdağ Cezaevi'nde

Son dakika haberi... ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananlardan aralarında 'nın da bulunduğu 10 erkek ile 10 kadın, Tekirdağ F Tipi Kapaklı Cezaevi'ne kondu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 16:20
Son Dakika: Oktar Babuna ve 19 kişi Tekirdağ Cezaevi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmaların ardından 'nın da arasında yer aldığı 10 erkek ile 10 kadın, Tekirdağ'a sevk edildi.

Erkekler 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, kadınlar ise T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne kondu. Tutuklananlar arasındaki İbrahim Tuncer, ayağındaki proteze bağlı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu.

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Son Dakika: Oktar Babuna ve 19 kişi Tekirdağ Cezaevi'nde
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