Operasyon sabahı kayıplara karıştılar... Kilit isimler firarda!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 11 Temmuz günü düzenlenen operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. Polis hakkında gözaltı kararı bulunan 48 kişiyi yakalamaya çalışıyor. Polis tarafından yapılan uzun takipler sonucu Adnan Oktar grubunun şeması çıkartıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şemaya göre bazı kilit isimlerin de firarda olduğu belirlendi.



MİLYONLUK İŞHANLARINI SATMIŞ

Aranan 48 kişi arasında Adnan Oktar'ın önemli adamlarından biri olan Adnan Tınarlıoğlu'nun ismi de yer alıyor. Uzun süredir Oktar grubunda yer aldığı belirtilen Tınarlıoğlu'nın, Yeşildirek ve Eminönü'ndeki milyon liralık işhanlarının satışından elde ettiği parayla örgüte yardım ettiği öne sürülüyor.

YURTDIŞINA KAÇTIKLARI SANILIYOR

Habertürk'ün haberine göre, Oktar grubunda yer aldığı belirtilen önemli isimlerden biri de işadamı İbrahim Seral Köprülü. Köprülü'nün 15 yıldır Oktar'ın kamera odasından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Arananlar arasında ayrıca gıda intoleransı testi şirketinin sahibi Ferit Rahvan Erdemci, Romanya'dan sorumlu olduğu ileri sürülen Erkan Mamati, Tarkan Yavaş ve doktor Muhammet Cihat Gündoğdu gibi isimler yer alıyor. Polisin yaptığı çalışmalarda firardaki şüphelilerin bir çoğunun yurt dışında olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Habertürk

Tarkan Yavaş

Adnan Tınarlıoğlu

Erdem Rahvancı

Cihat Gündoğdu

Ali Tulum

İbrahim Seral Köprülü