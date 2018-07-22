Örgüt üyeleri sorguda konuşmadı! Polis kayıp 200 milyon liranın peşinde...

Adnan Oktar'ın para kasaları kayıp 200 milyon lira hakkında tek kelime konuşmadı. Emniyet kaynakları paranın İstanbul'daki bazı lüks rezidans dairelerde saklandığı bilgisine ulaşırken kayıp 200 milyon liranın farklı evlerde saklandığı belirtiliyor.

Örgütün kaçak para imamı Erol Şimşek her yerde aranırken kadın para imamı Alev Ulaşoğlu emniyet ve savcılık sorgusunda konuşmamayı tercih etti. Örgütte para konusunda bilgi sahibi olan Alev Ulaşoğlu, Didem Ürer ve Merve Büyükbayrak isimleri üzerinde duruluyor.

İşte Adnan Oktar suç örgütünün çirkin yüzü!

2. DALGA İLE ÖRGÜTE BÜYÜK DARBE VURULACAK

Adnan Oktar operasyonunda 169 kişi gözaltına alınırken firari isimleri sosyal medya üzerinden tehdit, karalama ve şantaja devam ettiği dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan isimler birer birer tespit edilirken, Adnan Oktar örgütü operasyonunun 2. dalgasının daha da genişlemesi bekleniyor.

Örgüt üyelerinin videolar çekerek kendilerini adeta emniyet yetkililerine ihbar etmesi ise tam bir örgütsel faaliyet olarak yorumlandı. Örgütün yurtdışında firari isimleri ise sosyal medya üzerinden operasyonu yürüten emniyet ve yargı mensuplarını itibarsızlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Örgütün yurtdışındaki üyelerine iadesinin istenmesi ve pasaport iptaline kadar varan bir dizi yaptırım için geçtiğimiz Cuma günü düğmeye basılmıştı.