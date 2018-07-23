Son dakika: Bedelli Askerlikte flaş gelişme! Gün sayısında değişiklik!

Bedelli askerlikte hakkında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Muş şunları söyledi:

"Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız."

Bedelli Askerlikte gün sayısında değişiklik!

Bedelli askerlik düzenlemesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Teklife göre, yaş 25, ücret 15 bin TL, 28 gün temel askerlik eğitimi olacağı bekleniyordu. Fakat yapılan son açıklamada 28 gün yerine '21 gün' önerisi sunulacağı bildirildi.