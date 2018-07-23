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Son dakika: te flaş gelişme! Gün sayısında değişiklik!

Son dakika haberi! te flaş gelişme... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet , bedelli askerlikte 28 gün şartını 21 gün olarak revize edeceklerini ve komisyona sunacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:28
Son dakika: Bedelli Askerlikte flaş gelişme! Gün sayısında değişiklik!

te hakkında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet şunları söyledi:

"Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız."

Bedelli Askerlikte gün sayısında değişiklik!

Bedelli askerlik düzenlemesi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Teklife göre, yaş 25, ücret 15 bin TL, 28 gün temel askerlik eğitimi olacağı bekleniyordu. Fakat yapılan son açıklamada 28 gün yerine '21 gün' önerisi sunulacağı bildirildi.

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Son dakika: Bedelli Askerlikte flaş gelişme! Gün sayısında değişiklik!
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