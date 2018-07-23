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Son Dakika: Provokasyon içerikli paylaşım yapan İ'nin ifadesi ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü da paylaşmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İ, polisteki ifadesinde "Kullandığı ifadeler nedeniyle çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini" öne sürdü. Safiye İ, daha sonraki "özür videosu diye bilinen videoyu kendisinin mi çekip paylaştığının" sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim E.A, benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 16:18
Son Dakika: Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ'nin ifadesi ortaya çıktı...

Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü dan paylaşmasının ardından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan İ, polisteki ifadesinde "kullandığı ifadeler nedeniyle çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini" öne sürdü.

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Safiye İ, gözaltına alınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde, soruşturma konusu Instagram hesabının kendisine ait olduğunu, yaklaşık iki yıldır hesabı kullandığını, şifresini de başkasının bilmediğini belirtti.

"BEN GİTMEK İSTEMİYORDUM"

Anıtkabir'e, halası ve iki kuzeninin ısrarıyla gezmek amacıyla gittiğini bildiren Safiye İ, "Ben gitmek istemiyordum." ifadesini kullandı.

Videoyu kendi isteğiyle çektiğini kaydeden Safiye İ, "Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşımdan beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz'da Instagram'daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da görüntüleri hesabımdan sildim. Bu görüntüyü sadece arkadaşlarımla paylaştım." beyanında bulundu.

Safiye İ, daha sonraki "özür videosu diye bilinen videoyu kendisinin mi çekip paylaştığının" sorulması üzerine ise şu ifadeyi verdi:

"ÖZÜR VİDESOUNU KUZENİM ÇEKTİ"

"Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar. Ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünde uyarıldım. Ancak ben hiçbir anlam ifade etmeyeceği ve videonun çoktan yayılmış olduğundan dolayı çekmek istemedim. Ben çekmeyince kuzenim E.A, benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinde kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diyorum."

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşmasının ardından Safiye İ. hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son Dakika: Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ'nin ifadesi ortaya çıktı...
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