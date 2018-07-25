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'de kazan kaynıyor! İl başkanları, ortak açıklama yapacak...

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın partisinin il başkanlarıyla, yaşanan sürece dair ortak basın açıklaması yapacaklarını söyledi. CHP'de 24 Haziran seçimlerindeki hezimetin faturasını Kılıçdaroğlu ve ekibine kesen muhalifler partiyi seçimli genel kurula götürmek için uzun süredir çalışma yürütüyorlardı...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:52
CHP'de kazan kaynıyor! İl başkanları, ortak açıklama yapacak...

Kaftancıoğlu, AA muhabirine, basın açıklamasının yarın saat 11.00'de İl Başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bunun, Genel Başkan 'na bir destek açıklaması olup olmayacağına ilişkin Kaftancıoğlu, "Biz yarın il başkanları olarak ne yazık ki kamuoyunda bu kadar nahoş bir şekilde, algılar üzerinden yürütülen sürece dair açıklama yapacağız." dedi.

"BANA SAYI GELMEDİ ANCAK..."

Detayları il başkanları olarak bir araya geldiklerinde açıklayacaklarını belirten Kaftancıoğlu, "Toplantımız, yaşanan sürece dair, süreçte il başkanları olarak kamuoyuna ve parti örgütlerine sorumluluğumuz gereği bir bilgilendirme olacak." ifadesini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu, toplantıya tüm il başkanlarının katılıp katılmayacağı yönündeki soruya da, "Bana sayı gelmedi ancak il başkanlarımızın tamamı davetlidir. Kimlerin katılıp katılmayacağını yarın hep birlikte göreceğiz." yanıtını verdi.

KURULTAY İSTEYENLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Basın toplantısı yeri ve saatini Twitter üzerinden de duyuran Canan Kaftancıoğlu'na olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalif kanadın tepkisi ise gecikmedi.

İmza toplayanların sözcülüğü görevinde bulunan PM Üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebinin, tabanın ve örgütlerin sesi olduğunu bildirdi.

Usluer, "Bu süreci 'savaş' olarak tanımlamak, il başkanlarını 'demokrasi' adına Ankara'ya basın toplantısına davet etmek demokratik bir süreci engelleme girişimidir. Birleştirmez, böler." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama geldi! CHP kurultaya gidiyor!

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CHP'de kazan kaynıyor! İl başkanları, ortak açıklama yapacak...
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