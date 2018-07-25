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na bağlı başkanlıklara atama

İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar 'de yer aldı. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığına , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. atandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 06:30 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 06:34
Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atama

na bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar 'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. atandı.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.

BAKAN YARDIMCILIKLARINA ATAMA

Milli Eğitim ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlıklarında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ve Reha Denemeç getirildi.

Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen ise Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi.

REKABET KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMALAR RESMİ GAZETE'DE

üyeliklerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı. Söz konusu atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 22'inci maddesi ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci ve 3'üncü maddeleri uyarınca uygun görüldü.

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