Büyük yatırımcıların muhatabı biziz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan haziran sonu itibarıyla yıllık ihracatın 161.5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Turizm gelirlerinde rekor kıracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanmaya başladı. Özel ofisler kuruyoruz, büyük yatırımcının muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacak" dedi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ: Seçim sürecindeki taahhütlerimizi ve kısa vadeli programımızı hemen uygulamaya geçireceğiz. 100 günlük program çalışmamız devam ediyor. OHAL'i kaldırmış olmamız, önemli bir adımdır.

KOŞAR ADIM: Tüm yatırımcılara, tüm finans çevrelerine her türlü kolaylığı göstermeye, her türlü desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bu amaçla özel ofisler kuruyoruz. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır. Ekonomideki hedeflerimize doğru adeta koşar adımlarla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.

EKONOMİ HANÇERİ: Bugün Türkiye, bölgesinin ve dünyanın itibarlı bir ülkesi haline gelmişse bunda en büyük pay, milletimize olan inancımızdır. Son beş yılda maruz kaldığımız her saldırıyla birlikte, ekonomik bir hançerin de sırtımıza saplanmaya çalışılmasının sebebi budur. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, gelişmesini engelleyemiyorlar.

ONLAR SÖMÜRDÜLER: Tasarruf Teşvik Fonu kesintileri 4.5 milyon kişiye o zamanın rakamıyla 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için de 8 milyonu aşkın kişiye 3.5 milyar lira ödeme yaptık. Yani 18,5 milyar lira... Neredeydi bu CHP, neredeydi diğerleri, hiçbiri yoktu. Onlar işçiyi, memuru sömürdü. Yaptıkları kesintiyle maaş ödediler.

TOPARLANMA VAR: İstihdamda 28 buçuk milyon kişiyle zirvede bulunuyoruz. Turizmde çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Hemen gelen turist sayısına bir bakalım, turizm gelirlerinde inşallah rekor kıracağız.



GELECEĞİMİZE GÜVENİN



TÜRKİYE, potansiyel ve hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından inşallah en kısa sürede çıkacaktır. Yerli ve yabancı yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Bu ülke, kendisine itimat edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Türkiye'ye yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacaktır.



ÇALIŞANIN ALDIĞI PAY ARTTI



BİREYSEL emeklilik sisteminin fon büyüklüğünün 81 milyarı geçmesi, katılımcı sayısının 7 milyonu buldu. Ücretli çalışanların milli gelirden aldıkları pay, geçtiğimiz yıl yüzde 39 ile tarihimizin en yüksek oranıdır.

