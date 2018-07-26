Haftanın en güzel Cuma mesajları seçenekleri! - 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırla

İslam alemi bir mübarek güne daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde. Her hafta dua ve ibadetler ile geçirilen Cuma günleri, sosyal medyada dua dolu görseller paylaşılmaya devam ediyor. Büyüklerini veya sevdiklerini bu önemli günde hatırlayarak Cuma mesajı göndermek isteyenler yine doğru adresteler. Resimli, yazılı, kısa veya uzun 2018 Cuma mesajları sabah.com.tr'de yer alıyor. Whatsapp, SMS veya Instagram hesabınızda paylaşmak için haftanın resimli Cuma mesajları göz atabilirsiniz.

HAFTANIN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2018

Bu hafta sosyal medyada en çok paylaşım alan Cuma mesajları yine burada. Dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gün sevdiklerinizi güzel bir mesaj ile mutlu edebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJI İLE BUGÜNÜ UNUTMA

Resimli Cuma mesajları ile anlam dolu sözleri en hızlı şekilde bu başlık altından paylaşabilirsiniz. Cuma günün ile ilgili dileklerinizi görsel olarak iletebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bu mübarek gün için Cuma sözleri… Sonraki sayfalara ilerleyerek en güzel sözlere ulaşabilirsiniz.