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En güzel 2018 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel birbirinden güzel ve anlamlı nı sabah.com.tr ailesi olarak sizler için bu başlık altında teker teker derledik. Müslüman dünyası için en önemli günlerde birisi olarak kabul edilen bugünün coşkusunu haberimizde bulunan resimli Cuma mesajlarından bir tanesini sevdiklerinize göndererek onunla birlikte yaşayın. 2018 yılında yeni ve daha önce görmediğiniz resimli Cuma mesajları ile sizlerleyiz. İşte en güzel 2018 Cuma mesajları

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En güzel 2018 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı

ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin ; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu "Cennetinle, cemalinle müserref eyle" (Amin)
cuma mesajları


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En güzel 2018 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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En güzel 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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En güzel 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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  • 65
En güzel 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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  • 65
En güzel 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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En güzel 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
En güzel Cuma mesajları 2017 ile sevdiklerinizi unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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