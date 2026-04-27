Giriş Tarihi: 27.04.2026 21:41

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI: Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Temizlik görevlisi pozisyonları için yürütülecek alım süreci İŞKUR üzerinden adayların erişimine açıldı. Başvuru şartları ve illere göre kontenjan dağılımı ise yoğun şekilde takip ediliyor. Sürece dair tüm işlemler İŞKUR sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde 157 sürekli işçi alımı için ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılmaya başladı. Adaylardan 18 yaşını doldurmuş olmaları, en az lise mezunu olmaları ve ilanlarda belirtilen ikamet şartlarını karşılamaları isteniyor. Başvuru süreci belirlenen tarihler arasında devam edecek.

GSB 2026 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU (157 PERSONEL)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 157 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmede alım sürecinin İŞKUR üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile ilgili yönetmelikler kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Bakanlığımız taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan aday olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alınacaktır."

İlanın detaylarına göre başvurular 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden "İş Arayan" girişi yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar ayrıca İŞKUR hizmet birimlerinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapabilecek.

Her aday yalnızca İŞKUR ilan listesinde yer alan tek bir işyeri için başvuruda bulunabilecek.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken temel şartlar şu şekilde sıralandı:

Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Kanun kapsamı saklıdır)
18 yaşını doldurmuş olmak
İlgili mevzuatta belirtilen özel şartları sağlamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Vardiyalı ve tam zamanlı çalışmaya uygun olmak
Başvurulan ilin sınırlarında ikamet etmek
Son başvuru tarihi olan 04 Mayıs 2026 itibarıyla tüm şartları sağlamak

ÖZEL ŞARTLAR (ENGELLİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
Devlet güvenliğine karşı suçlar ve benzeri ağır suçlardan mahkûm olmamış olmak
İlgili yönetmelik kapsamında "engelli" statüsünde bulunmak

ÖZEL ŞARTLAR (ESKİ HÜKÜMLÜ / TMY YARALANAN)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
Belirli ağır suçlardan mahkûmiyet bulunmamak
Yönetmelikte tanımlandığı şekilde "eski hükümlü" veya "terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan" statüsüne sahip olmak

