GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI: Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı ne zaman, şartları neler?

GSB 2026 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU (157 PERSONEL)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 157 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmede alım sürecinin İŞKUR üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile ilgili yönetmelikler kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Bakanlığımız taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 45 engelli ve 112 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan aday olmak üzere toplam 157 sürekli işçi alınacaktır."

İlanın detaylarına göre başvurular 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden "İş Arayan" girişi yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar ayrıca İŞKUR hizmet birimlerinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapabilecek.

Her aday yalnızca İŞKUR ilan listesinde yer alan tek bir işyeri için başvuruda bulunabilecek.