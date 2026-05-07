Pamukkale’deki Hierapolis Ören Yeri’nde yeni düzen! Bakan Ersoy: Esnek bir kullanım alanı oluşturduk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, sürece ilişkin olarak şu paylaşımı yaptı: "Pamukkale travertenlerinin hemen yanı başında konumlanan, Antik Çağ'dan günümüze ulaşan önemli bir kültür ve inanç merkezi Hierapolis Örenyeri'nde; alanın dokusuna uyumlu projeler kapsamında Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezlerini tamamladık. Hafif çatı örtüsü, geçirgenlik ilkesi ve modüler kurgu esas alınarak planlanan bu yapılarla; antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden, sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk. "