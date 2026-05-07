Pamukkale’deki Hierapolis Ören Yeri'nde yeni düzen! Bakan Ersoy: Esnek bir kullanım alanı oluşturduk
Giriş Tarihi: 07.05.2026 16:49
Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 16:51
Pamukkale'deki Hierapolis Ören Yeri'nde, Antik Havuz ve Güney Kapı Ziyaretçi Karşılama Merkezleri alanın dokusuna uyumlu şekilde tamamlandı. Hafif çatı, geçirgenlik ve modüler kurgu ile tasarlanan yapılarla hem ziyaretçi ihtiyaçları tek merkezde toplandı hem de antik kentin doğal hava ve ışık dengesi korunarak düzenli bir hizmet altyapısı oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Antik kentin hava ve ışık sirkülasyonunu kesmeden sürdürülebilir ve esnek bir kullanım alanı oluşturduk." ifadelerini kullandı.