Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz’de
Giriş Tarihi: 16.05.2026 07:58
Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 07:59
Enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. İlk olarak Türkali-16 Kuyusunda görev yapacak olan Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek. Böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı da 5'e çıktı.