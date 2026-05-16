Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz’de

KARADENİZ'DE 5 GEMİ

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı da 5'e çıktı. Böylece Türkiye Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek.

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan Yıldırım, ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.