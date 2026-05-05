Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 07:27

SON DAKİKA | Okul kantinlerinde yeni dönem! Renkli uyarı sistemi geliyor: Satışına izin verilmeyecek

Son dakika haberi: Hükümet, toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için düğmeye bastı. Meclise sunulacak yeni kanun taslağına göre, beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu gelecek. Okullarda sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Kurallara uymayan üreticiyi ise yarım milyon TL'ye varan ağır cezalar bekliyor.

BURCU ŞEN
Son dakika haberi: TBMM'ye gelecek yasama yılında sunulması beklenen kanun teklifi taslağına göre, ekmeklik unlara vitamin takviyesi zorunlu hale gelecek.

Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unları, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek. Bu hamleyle, toplumun genel beslenme kalitesinin artırılması ve vitamin eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AMBALAJLARDA "RENKLİ UYARI" SİSTEMİ

Tüketicinin karmaşık tablolar arasında kaybolmasına son verilecek. Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Sağlıklı ve sağlıksız ürün arasındaki fark bir bakışta görülebilecek.

KANTİNLERDE SIKI DENETİM

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler en üst seviyeye çıkarılacak.

Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alabilecek. Üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunmayan hiçbir paketli ürünün okul sınırları içerisinde satışına izin verilmeyecek.

İHLAL EDENE REKOR CEZA

Yeni düzenleme, sadece kuralları koymakla kalmayacak uymayanlar için de ağır yaptırımlar getirecek.

Buna göre unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalaja uyarı koymayana 200 bin TL para cezası uygulanması öngörülüyor. Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konulabilecek ve bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçebilecek.

SU GÜVENLİĞİNDE TAVİZ YOK

Sadece gıda değil, içme suları da mercek altında. Bakanlığın denetimindeki sularda bir yıl içinde tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak. Böylece ihlallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

