Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Okul kantinlerinde yeni dönem! Renkli uyarı sistemi geliyor: Satışına izin verilmeyecek
Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 07:27
SON DAKİKA | Okul kantinlerinde yeni dönem! Renkli uyarı sistemi geliyor: Satışına izin verilmeyecek
Son dakika haberi: Hükümet, toplum sağlığını korumak ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek için düğmeye bastı. Meclise sunulacak yeni kanun taslağına göre, beyaz ekmeğe vitamin zorunluluğu gelecek. Okullarda sağlıksız ürün satışı sınırlandırılacak. Kurallara uymayan üreticiyi ise yarım milyon TL'ye varan ağır cezalar bekliyor.