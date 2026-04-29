Haberler Yaşam 1 Mayıs'ta borsa açık mı, hizmet verecek mi? 1 Mayıs Borsa İstanbul çalışma takvimi sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 21:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 21:46

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken piyasalarda tatil takvimi gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil kapsamında yer alan bu özel gün, finans çevrelerinde de yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'un işlem saatleri ve tatil düzeni, yatırımcılar tarafından merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Resmi tatil günleri Borsa İstanbul'un işlem takviminde değişiklik oluşturması nedeniyle yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Cuma gününe denk gelmesi, piyasalardaki işlem durumuna yönelik beklentileri öne çıkardı.

1 MAYIS'TA BORSA İSTANBUL İŞLEME AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler gerçekleştirilmiyor. Bu özel günde piyasalarda seanslar kapalı olurken, alım satım işlemleri de durduruluyor.

BORSA İSTANBUL'UN TATİL OLDUĞU DİĞER GÜNLER

19 Mayıs 2026 Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün)
Piyasalarda işlemler saat 13.00'e kadar devam edecek.

27-28-29-30 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı
Bayram süresince Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak.

15 Temmuz 2026 Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Resmi tatil kapsamında borsada işlemler duracak.

30 Ağustos 2026 Pazar – Zafer Bayramı
Hafta sonuna denk geldiği için piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.

28 Ekim 2026 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arefesi (Yarım Gün)
Borsa İstanbul'da işlemler saat 13.00'e kadar sürecek.

29 Ekim 2026 Perşembe – Cumhuriyet Bayramı
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak.

