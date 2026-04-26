TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 26.04.2026 06:16

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce aile için heyecan dolu bekleyiş sona eriyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün saat 14.00'te başlayan ve 3 gün sürecek olan dev maratonda, TOKİ kura sonuçları noter huzurunda tek tek belirleniyor. Toplam 100 bin konutluk dev projede, özellikle geniş aileler için ayrılan %10'luk kontenjan büyük ilgi görüyor. Gözler TOKİ 3 ve daha fazla çocuklu kategorisi kura çekimi sonuçlarına yöneldi!

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

Geniş ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla öncelik tanınan bu özel kategoride, hak sahipleri canlı yayında çekilen kura ile netleşiyor. TOKİ 3 ve daha fazla çocuklu kategorisi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları sorgulamaya başladı.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

İSTANBUL TOKİ 3 VE DAHA FAZLA ÇOCUKLU KATEGORİSİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Geniş ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla öncelik tanınan bu özel kategoride, hak sahipleri canlı yayında çekilen kura ile netleşiyor. TOKİ 3 ve daha fazla çocuklu kategorisi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları şu yöntemlerle anlık olarak takip edebilir:

e-Devlet Kapısı: "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek listede olup olmadığınızı kontrol edin.

İsim Listesi Takibi: Çekilişin hemen ardından sisteme yüklenen PDF formatındaki isim listeleri sayesinde, kendi adınızı ve sıra numaranızı görüntüleyebilirsiniz.

Resmi TOKİ Sayfası: toki.gov.tr üzerinden İstanbul projelerine dair en güncel duyurulara ve hak sahibi belirleme listelerine ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ İSTANBUL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında satış fiyatları ve ödeme koşulları netlik kazandı. Farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen konut fiyatları, uzun vadeli ödeme planlarıyla vatandaşlara sunuluyor.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

İstanbul TOKİ projesinde yer alan 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken, bu konutlar için %10 peşinat bedeli 195 bin TL olarak belirlendi. 240 ay vade imkanı sunulan projede aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

65 metrekarelik 2+1 konutlar için belirlenen satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olurken, peşinat tutarı 245 bin TL olarak uygulanacak. Aynı şekilde 240 ay vadeli ödeme planında bu dairelerin aylık taksitleri 9 bin 188 TL olarak hesaplanıyor.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

Daha geniş seçenek isteyenler için sunulan 80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlarda %10 peşinat 295 bin TL olurken, aylık ödeme tutarı 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

Konut almaya hak kazanan vatandaşlar, peşinat ödemelerini sözleşme aşamasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?

3 GÜN SÜRECEK!

TOKİ İstanbul kura çekimi sürecine ilişkin detaylar, bugün saat 14.00'te başlayan canlı yayında paylaşıldı. Buna göre kura çekimi üç gün sürecek şekilde planlandı. İlk gün şehit aileleri, engelli ve emekli kategorilerinin sonuçları açıklanacak. İkinci ve üçüncü gün ise genç kategorisiyle devam edilerek tüm çekiliş süreci tamamlanacak. Ayrıca 26 Nisan'da yapılacak kura çekiminin saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.

TOKİ İSTANBUL 3 ÇOCUKLU AİLE KURA SONUÇLARI SORGULAMA: TOKİ kura sonucu isim listesi nereden öğrenilir?
