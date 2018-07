Burayı üs yapmalarına izin vermeyiz

İŞADAMLARIMIZIN

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 10. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Güney Afrika 'nın başkenti Johannesburg'da, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılaryası'nın açılışını yaptı. Erdoğan şunları söyledi:Tüm dünyayı tehdit eden teröre değineceğiz. Çünkü terör, Güney Afrika'nın da en önemli sorunlarından biri. Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yok. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse, Boko Haram El Şebab aynıdır.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ile bu konuları ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi konumunda olan, 251 vatandaşımızın katili FETÖ ile ilgili beklentilerimizi dile getireceğiz. Zira FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Yeni gelişmeler ışığında belgeleri tekrar vereceğim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir.FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, burayı bir üs haline getirmesine, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün 17-25 Aralık'ta ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz.Son dönemde burada yaşananlar FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenlikleri için de önemini ortaya koymuştur. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş bir yapı. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa, yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiş, pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını sağlamıştır.Bu arada Erdoğan, Güney Afrika Müslüman toplumunun kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:FETÖ'nün Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Güney Afrika Cumhuriyeti, buradalar. Onun için buralarda yaşayan kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz. Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir.Bir kardeşiniz olarak burada şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Çocuklarını bunların okullarına gönderenler varsa, evlatlarını ne kadar erkek kurtarırlarsa o kadar iyidir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kançılarya binasının açılışını eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte yaptı.diplomatlarımız, işadamlarımız dayanışma içinde bulundukları ülkelerde her türlü yatırıma, ihaleye hiçbir çekinme olmadan girmeleri lazım. Bilecekler ki benim Cumhurbaşkanım arkamdadır, benim bakanlarım arkamdadır. Benim ülkemde siyaset arkamdadır. Ticaretten yatırımlara, güvenlik işbirliğinden eğitme, insani yardımlardan enerjiye kadar her alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz."