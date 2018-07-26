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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama

'ya ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı , Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya Binası'nın açılışına katıldı.

Giriş Tarihi: 26.07.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 19:14
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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elçiliğe gelişi sırasında lı öğrenciler tarafından sevgi gösterileri ile karşılandı.

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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Johannesburg'dan açılış törenine katılmak üzere Pretorya kentine geçen Erdoğan, kançılarya binasına gelişinde ellerinde Türk ve Cumhuriyeti bayraklarıyla kendisini bekleyen bölgedeki Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Bir vatandaşın elinde taşıdığı "Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var" şeklindeki pankart dikkati çekti.

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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Katılımcılar arasında 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları da yer aldı.

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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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Başkan Erdoğan'a ’da coşkulu karşılama
Başkan Erdoğan'a Güney Afrika’da coşkulu karşılama
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