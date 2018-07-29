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Son Dakika: ’ın gafına ’den ilk tepki!

Son dakika haberi... 'ın dün basın mensuplarının karşısında yaptığı gafa 'den ilk tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı , "Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 16:05
Son Dakika: Koray Aydın’ın gafına MHP’den ilk tepki!

Genel Başkan Yardımcısı , İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın "Sayın Genel Başkanımız " demesi ve ardından bazı partililerin tepki göstermesine ilişkin, "Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

"İÇERDE BÖYLE BİR KUMPAS KURULMUŞ OLABİLİR Mİ?"

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yalçın, Aydın'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bekleyen partililere hitap ederken kullandığı ifadeler ve bazı partililerin buna tepki göstermesi konusunu değerlendirdi.

"Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı?" sorusunu yönelten ve bu soruların cevabının verilmesini isteyen Yalçın, şunları kaydetti:

"İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, 'Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz."

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın basının karşısına geçti. Ancak Aydın konuşması sırasında bir "gafa" imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.

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Son Dakika: Koray Aydın’ın gafına MHP’den ilk tepki!
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