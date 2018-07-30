7 YPG’li terörist ÖSO’ya teslim oldu

ZEYTİN
Dalı Harekâtı kapsamında Kızılay
, AFAD
ve BM
tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK
, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor. Harekâtın başlangıcı olan 20 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 546 olurken 75 terörist sağ yakalandı. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgiye göre Suriye
'nin Halep
Kırsalında terör örgütü PKK
/YPG
'den kaçan 2'si kadın 7 YPG'li terörist silahlarıyla birlikte Özgür Suriye Ordusu
'na (ÖSO
) teslim oldu.