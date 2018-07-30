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7 ’li terörist ’ya teslim oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
7 YPG’li terörist ÖSO’ya teslim oldu
ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında , ve tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren , Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor. Harekâtın başlangıcı olan 20 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 546 olurken 75 terörist sağ yakalandı. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgiye göre 'nin Kırsalında terör örgütü /'den kaçan 2'si kadın 7 YPG'li terörist silahlarıyla birlikte Özgür Suriye 'na () teslim oldu.
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7 YPG’li terörist ÖSO’ya teslim oldu
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