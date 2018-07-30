Son Dakika: Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Koray Aydın'ın "liderimiz Devlet bahçeli" sözleri sonrası başlayan gaf tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli şunları söyledi:

Gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi; bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

Devlet Bahçeli: "İYİ Parti bu yuhalamaların altından kalkamaz"

SORU: KASITLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

"Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanı yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendi o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var. Demokrasi açısından yarar var, İYİ Parti açısından yarar var.

Koray Aydın'dan Akşener'i çıldırtacak sözler!

İYİ PARTİ'DEN KOPMALAR YAŞANABİLECEĞİ HAKKINDA

Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki, hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.

Rahip Brunson hakkında da açıklama yapan Bahçeli "Twitter'da kesin ifadeler kullandım. Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur."