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onaya sunuldu

düzenlemesini içeren yasa Başkan 'ın onayına sunuldu.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 13:32
Bedelli askerlik onaya sunuldu

Geçtiğimiz günlerde bedelli düzenlemesinin de olduğu "torba teklif" Genel Kurulda kabul edilmişti.

BEDELLİ YASASI

Buna göre ten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Ayrıca kanuna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

YASA ERDOĞAN'IN MASASINDA

Meclis'ten geçmesinin ardından bedelli yasası artık Başkan Erdoğan'ın onayını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın yasayı onaylayarak askerlikte yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor.

Son Dakika: Bedelli askerlik yapanlara 21 gün eğitim verilecek birlikler belli oldu!

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Bedelli askerlik onaya sunuldu
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