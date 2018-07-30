Yeni yapısıyla ilk MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından yeni yapısıyla bugün ilk kez toplanacak. Kurulun yeni yapısında yapılacak ilk toplantıda FETÖ ile mücadele ve Suriye'deki gelişmelerin ana gündem olması bekleniyor. ABD'nin "yaptırım tehdidi"nin de toplantıda değerlendirilebileceği, bu kapsamda ekonomi ile ilgili bakanların da toplantıya katılabileceği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran'da hayata geçmesinin ardından yeniden yapılandırılan MGK, yeni dönemin ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.

OKTAY VE AKAR YENİDEN

Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde "gerekli görülmesi" halinde bazı toplantılara katılan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yeni dönemde toplantılarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MGK'nın yapısında yapılan değişiklikle "Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi alınabilecek" maddesi konulmuştu. Bu çerçevede toplantıya Erdoğan'ın çağırması ile gündeme göre ilgili bakanlar da katılabilecek. Kurul son toplantısını 30 Mayıs'ta yapmış ve bu toplantıya Binali Yıldırım, "Başbakan" sıfatıyla son kez katılmıştı. Bu toplantıda Genelkurmay Başkanı olarak bulunan Akar, bugünkü toplantıda ise Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak.

Toplantıda FETÖ ile mücadelede alınan yol kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Erdoğan'ın son olarak FETÖ'nün etkin olduğu Güney Afrika seyahatindeki temaslara ilişkin MGK'ya bilgi verecek. Toplantıda MİT'in FETÖ'ye yönelik yurtdışındaki çalışmaları da değerlendirilecek. Toplantıda Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde, ABD ile varılan Menbiç anlaşmasındaki son durum, İdlib ve Tel Rıfat'taki gelişmeler de ele alınacak.

ABD'NİN TEPKİSİ

ABD'nin Rahip Brunson'un yargılanmasına yönelik yaptırım tehditlerinin de değerlendirileceği toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye dair bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıya ayrıca bu konu çerçevesinde ekonomi ile ilgili bakanların da katılabileceği ifade ediliyor.