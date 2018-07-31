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Son dakika: Yakalanacağını anlayan 'cü nehre atladı

Son dakika haberi! 'de, hakkında arama kararı bulunan bir 'cü yakalanacağını anlayınca Meriç Nehri'ne atladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:56

Alınan bilgiye göre, "Hudut Kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyünde yaptığı kontrolde, aralarında ile ihraç edilen eski Başbakanlık Başmüfettişi A.B'nin de bulunduğu F.B ve H.D'yi yakaladı.

Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen S.D ise Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

A.B, F.B ve H.D jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika: Yakalanacağını anlayan FETÖ'cü nehre atladı
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