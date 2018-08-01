Başkan Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

ABD'nin Brunson hakkındaki söylemleri üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi: Her şeyi zaten bildiride söyledik. Bize böyle tehdit ifadeleri ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz ABD ile NATO'da en güzel dayanışma örneğini gösterdik. Hala NATO'da en üst düzey dayanışmayı ortaya koyan Türkiye devletine böyle tehditkar söylemler kimseye yaramaz. Biz tehdit diline prim vermeyiz. Biz bu konudaki kaanatlerimizi paylaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit diline prim vermeyiz"

"TÜRKİYE'NİN DİNİ AZINLIKLARLA SORUNU YOKTUR"

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklarla ilgili en ufak bir sorunu yoktur. Ama kalkıp da ABD'de evangelist ve siyonist yaklaşımların tehditkar dil kullanması ABD'ye yaramaz. İnandığımız yolda özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'DEKİ TERÖR EYLEMİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için Sivas'ta cenaze töreni düzenlenecek. Başkan Erdoğan cenaze törenine katılacağını açıkladı.