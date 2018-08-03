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'ın haftalık harcayabileceği para belli oldu!

Kurduğu suç örgütüyle aralarında genç kızların ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği suçlamasıyla tutuklanıp Cezaevi'ne gönderilen 'ın cezaevindeki durumuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Kendisine 'emanet para' hesabı oluşturulan Oktar, haftalık en fazla 300 lira harcayabilecek.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 15:09
Adnan Oktar'ın haftalık harcayabileceği para belli oldu!

'ın cezaevindeki harcamaları için kendisi adına 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Hile, şantaj ve çeşitli illegal yollardan elde ettiği milyonlarca lira ile lüks bir hayat sürdüğü iddia edilen Oktar cezaevinde haftalık 300 liradan fazla para harcayamayacak.

Adnan Oktar, cezaevindeki iki haftasını doldurdu. İlk iki günü kameralı gözetim altındaki özel bölümde geçiren Oktar, daha sonra psikolojik ve bedeni sağlık tetkikinin ardından 3 kişilik bir koğuşa tek başına alınmıştı. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise ağabeyi ve yeğeni olmuştu. Oktar'ın cezaevinde uyması gereken dikkat çekici bazı kurallar da var.

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EMANET HESAP OLUŞTURULDU

Dışarıda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar, için ilgili yönetmeliğe göre 'emanet para' hesabı oluşturuldu.

HAFTALIK 300 LİRA

Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak. Oktar, haftalık 300 liradan fazla harcama yapamayacak.

NAKİT PARA KULLANAMAYACAK

Oktar, nakit para kullanamayacak ve kantinden almak istedikleri için bir 'fiş' dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.

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Adnan Oktar'ın haftalık harcayabileceği para belli oldu!
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