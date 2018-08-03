HDP barajı aştı PKK harekete geçti!

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Nitekim 24 Haziran seçimlerinde de HDP barajı aştı ve PKK saldırılarına hemen başladı. AK Partili siyasetçileri engelli çocuklarıyla direklere bağlayarak şehit ettiler. Eşini ziyarete giden genç bir anneyi ve 11 aylık bebeği şehit ettiler.

Değişen bir şey olmayacağını seçimden önce çok anlattık ekranlarda çok yazdık ama hiç bir CHP yönetici duymadı.

HDP siyasi olarak güçlü olmadığı yada barajı aşmadığı için PKK'ya karşı duramayan mağdur bir yapı değil, PKK'nın bizatihi bir parçasıdır, dolayısıyla ona mesafe alması yerçekiminin bitmesiyle aynı anlamdadır, dedik. Ama dinletemedik.

Toplum CHP'ye yüklenmesin de ne yapsın şimdi? Her terör saldırısında ilk tepki alacak yapı HDP değil bundan sonra CHP olacaktır. Millet haksız mı?

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