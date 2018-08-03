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barajı aştı harekete geçti!

24 Haziran lerinde ’nın siyasi kanadı ’ye verdiği destek nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken ’ye öfke dinmiyor. Son terör saldırısından sonra eleştirilerin merkezine oturtulan CHP yönetimi hala özeleştiri yapmadı. İdris Kardaş bugünkü yazısında, PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye ve FETÖ’cü hainlere destek veren CHP’lilerin siyaseten içine düştükleri içler acısı durumu kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 17:14
HDP barajı aştı PKK harekete geçti!

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Nitekim 24 Haziran lerinde de barajı aştı ve saldırılarına hemen başladı. AK Partili siyasetçileri engelli çocuklarıyla direklere bağlayarak şehit ettiler. Eşini ziyarete giden genç bir anneyi ve 11 aylık bebeği şehit ettiler.

Değişen bir şey olmayacağını seçimden önce çok anlattık ekranlarda çok yazdık ama hiç bir yönetici duymadı.

HDP siyasi olarak güçlü olmadığı yada barajı aşmadığı için PKK'ya karşı duramayan mağdur bir yapı değil, PKK'nın bizatihi bir parçasıdır, dolayısıyla ona mesafe alması yerçekiminin bitmesiyle aynı anlamdadır, dedik. Ama dinletemedik.

Toplum CHP'ye yüklenmesin de ne yapsın şimdi? Her terör saldırısında ilk tepki alacak yapı HDP değil bundan sonra CHP olacaktır. Millet haksız mı?

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HDP barajı aştı PKK harekete geçti!
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