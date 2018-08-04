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'dan alanında inceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'ın dün açıkladığı '100 günlük eylem planı' arasında yer alan () projesinin, bakanlığın öncelikli konularından birisi olduğunu belirtti.  , "En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.  Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim'de yıkılan AKM alanında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a, Başkanı ,   ve Turizm Müdürü ve Başkanı da eşlik etti. Bakan Ersoy, inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgili aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 16:58
Bakan Ersoy'dan AKM alanında inceleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'ın dün açıkladığı '100 günlük eylem planı' arasında yer alan () projesinin, bakanlığın öncelikli konularından birisi olduğunu belirtti. , "En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taksim'de yıkılan AKM alanında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a, Başkanı , ve Turizm Müdürü ve Başkanı da eşlik etti. Bakan Ersoy, inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgili aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

"BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLİ KONULARINDAN BİRİSİ"

Bakan Ersoy, "Dün, yeni yönetim sisteminin 100 günlük eylem planı açıklandı. Bu eylem planının içinde bizim bakanlığımızın öncelikli konularından birisi de Atatürk Kültür Merkezi... En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp, inşaat başlamış olacak. Daha sonra ikinci eylem planında ise hızlı bir şekilde ne kadar sürede bitirileceğiyle ilgili sizleri bilgilendireceğiz" diye konuştu.

"EN GEÇ EKİM AYI İÇİNDE İHALE SÜRECİNİ TAMAMLIYORUZ"

Bakan Ersoy, projeye çok hızlı bir şekilde girildiğini aktararak, projenin çok kısa bir sürede tamamlanıp hizmete gireceğini bildirdi. Ersoy, "İlk aşamada ilk 100 günlük programda bütçelendirilmesi ve ihalesinin yapılması var. En geç Ekim ayı içinde ihale sürecini tamamlıyoruz. Zaten proje bitti. İhale sürecini tamamlayacağız. O tarihten sonra ikinci 100 günlük eylem planında zaten inşaat süreciyle ilgili bilgilendirme yaparız" dedi.

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Bakan Ersoy'dan AKM alanında inceleme
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