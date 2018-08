Milli direnişinizi dünyaya gösterin

100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerinde. Savunma yatırımlarından asla taviz yok. Millet bahçelerinin 5'ini bu 100 günlük dönemde tamamlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin eylem planını açıkladı. "100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır" diyen Erdoğan, vatandaşlara da "Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız" mesajı verdi. İşte ulaşımdan eğitime, savunmadan enerjiye, dış ticaretten tarıma kadar pek çok başlık altındaki hedefleri kapsayan programdan satır başları:



46 MİLYAR LİRA BÜTÇEYLE

"Orta Vadeli Programı ağustos sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik. 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Ek kaynak ihtiyacı doğmamasına ve mevcut bütçe ile yürütülmesine dikkat ettik.





SAVUNMADA 48 PROJE

400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir. Bu projeler, lazer silahından uydu fırlatma projelerine, SİHA ve İHA'ların geliştirilmesinden roket ve füzelere kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Türkiye'nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir. Her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz.

Ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 gibi bir güce sahipken, şimdi bu yüzde 65'e ulaşmıştır. Bunu daha da artırmak durumundayız.



YARGIDA YENİ UYGULAMA

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz.

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok.

Millet bahçelerinin 5'ini bu dönemde (100 Günlük Eylem Planı) tamamlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de üçüncü havalimanı bittikten sonra oraya taşıyoruz. Diğer taraftan Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı başlatıyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Malum her yer beton yığınlarıyla doldu. Eski statları millet bahçesine çevirmek suretiyle yeşil alanlarımızı çoğaltacağız.

100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyoruz. Dar gelirliler için 15 bin 506 konut ihalesi bitecek. Kamu konutlarının beş bininin satışına başlanacak. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.





2 KONSOLOSLUK YENİDEN

Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık.Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz.

Enerji ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda başarılı çalışmalara imza attık. 3. nükleer santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. 100 günlük sürede Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar Hakkâri'ye de doğalgaz vermek. Akdeniz'de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki haklarımızı koruma kararlılığımızı gösteriyor. Birileri bir araya gelip 'Türkiye ne yapıyor' falan demiş. Türkiye bildiğini yapıyor. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.



BİZ KAZANACAĞIZ

Sporu yaygınlaştırmak için 150 mahalle tipi spor sahası yapılacak. Gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz..



ÇİN YUANI İLE TAHVİL İHRACI

Yeni dönemde ihraca dayalı bir kalkınma planımız var. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek önceliğimiz... İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimini destekleyecek kalkınma bankacılığı sistemini ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz.



EMNİYET TEMİZLENDİ

Emniyet teşkilatımız FETÖ virüsünden büyük ölçüde temizlendi. Bürokrasiyi azaltmak için vatandaşlarımızdan istenen 295 belgeden daha vazgeçiyoruz. Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narko timler kuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkartıyoruz. Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz.

Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi alacağız. Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş alacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alacağız.

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Çin'in turizmdeki payını artırmayı planlıyoruz. Gaziosmanpaşa'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık. Bu denemde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştüreceğiz. İstanbul müze fakiri bu konuda sürprizlerimiz olacak. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yerini ziyarete açıyoruz.



20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Fiziki altyapıdaki gelişmelere rağmen eğitim öğretim içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. 700 okulumuzu güvenlik yönetim sistemine entegre ediyoruz. Her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz."



KANAL İSTANBUL'UN 2 YANINA BUTİK ŞEHİR

"ÜLKEMIZ için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor. Kanal İstanbul projesinin ÇED ve etüt proje işlerini tamamlıyoruz. En kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız.



İSTANBUL BU PROJEYE HASRET

Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Bunun en önemli stratejik kazanımı da Boğaz'da yaşadıklarımızdır. Dikey değil yatah mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayışını egemen kılacağız. stratejik bir Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Bir Süveyş Kanalı, bir Panama Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın? Mimarlarımız çalışmalarını son aşamaya getiriyor. Yap-işletdevret veya kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir durum yok. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyoruz. İstanbul, Kanal İstanbul projesine hasret."



İSTİHDAMDA ÖNCELİK İMALAT VE BİLİŞİM...

"BEDELLİ askerlikle ilgli kanunu imzaladım. Yükseköğretimdekilerin askerlik durumuyla ilgil işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabilmesini temin ediyoruz. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmaları doğrultusunda ilk uygulamaya başlıyoruz. İstihdamda önceliğimiz imalat ve bilişim hizmetleri. İstihdamın artırılması için kadın, genç ve engellilere sunulan imkânları da genişletiyoruz."



EMEKLİLERE BAYRAM ÖNCESİ İKRAMİYE MÜJDESİ

"DÜNYANIN en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güvenlik şemsiyesi dışında vatandaşımız yok. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz bin liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramı'nda ödemiştik. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini de inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Muş ve Kahramanmaraş Havalimanları'nın terminal binaları bitiyor. Muş Havalimanı'nın adı Sultan Alparslan Havalimanı olacak."