Hazinedar’ın 100 bin liralık burs oyunu

İçışlerı Bakanlığı tarafından FETÖ
üyesi olmak ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
'ın burs oyunu, Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım
Vakfı'nın defterlerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Görevden alındıktan iki hafta sonra bin 400 öğrenciye bursu kesen Beltaş Vakfı'nın çağrısı üzerine öğrencilerle 17 Ocak'ta bir araya gelen Hazinedar, "Kişisel servetimden 100 bin TL bağışlıyorum" açıklaması yaptı ve parayı vakfın hesabına yatırdı. Ardından da öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirip, sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu hamle, gerçeği yansıtmıyordu. Hazinedar, bundan 1 gün sonra vakfın yönetim kurulu üyesi N.B.'yi arayarak "Norm adlı şirketin alacağına mahsuben hesabına 100 bin TL yatır" diye talimat verdi.
BELTAŞ 1.5 YILDIR ÖDEMIYOR
Vakıf yöneticisi, şirkete 100 bin TL'yi yatırdı. Ardından da şirketin sahibine telefon açtırarak "Hesabına 100 bin TL yattı. O parayı acil bankadan çeksin bana getirsin" dedi. Murat Hazinedar'ın bu oyunu vakfın defterleri incelenirken ortaya çıktı. Vakıfla iş yapan şirket ise alacağı olan 350 bin TL'nin 100 bin TL'sini kaybetti. Beltaş'tan 1.5 yıldır alacağını tahsil edemeyen şirket sahibi tepkili.