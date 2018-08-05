Haberler Gündem Haberleri Şehit yakını ve gazilere devlet şefkati

Şehit yakını ve gazilere devlet şefkati Şehit yakınlarıyla gaziler için devletin tüm kaynakları seferber edilecek. Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında faizsiz konut kredisi ve sosyal tesis gibi projelere yer veriliyor