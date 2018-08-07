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Son dakika: 'de operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberi! Aralarında halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı kullanıcısı oldukları iddia edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 11:50
Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'u kullandıkları öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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