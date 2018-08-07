Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve 2 astsubay ile halen görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.