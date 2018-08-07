Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > YKS tercih kılavuzu ÖSYM ile yayınlandı! ÖSYM 2018 lisans ön lisans üniversite taban puanları açıklandı mı?

tercih kılavuzu ile yayınlandı! ÖSYM 2018 lisans ön lisans üniversite taban puanları açıklandı mı?

, iki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği sonuçları 1 Ağustos’ta erişime açtı. Adayların sonuçlarını öğrenmesi ile birlikte tercihler için geri sayıma geçildi. tercih kılavuzu ise geçtiğimiz günlerde yine ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmelerin ardından lisans ön lisans üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanlarını araştıranlar için henüz bir açıklama gelmedi. YKS tercih kılavuzu ve 2017 - 2018 üniversite taban puanlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 08:59
YKS tercih kılavuzu ÖSYM ile yayınlandı! ÖSYM 2018 lisans ön lisans üniversite taban puanları açıklandı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınladı. 1 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından istediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran öğrenciler için tercih işlemleri 7 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu başlık altından tercih kılavuzu ile ilgili tüm detaylara ulaşabileceksiniz. 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans bölümleri için üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Ancak 2017- 2018 üniversite taban puanları burada bulabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI

1 Ağustos'ta erişime açılan sonuçların ardından heyecan iyice arttı. Üniversite hayali kuran adaylar 7 Ağustos'ta 'nin resmi internet sitesinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2017 -2018 üniversite taban puanları bu başlık altında derledik. Haberimiz içerisinden geçtiğimiz yılın taban ve taban puanlarına erişebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih kılavuzu ÖSYM ile yayınlandı! ÖSYM 2018 lisans ön lisans üniversite taban puanları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN