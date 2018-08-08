Bedelli askerliğe rekor başvuru

Bedelli askerlik
başvurularının başlamasıyla, Milli Savunma Bakanlığı
ve Genelkurmay da yoğun mesai harcıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın talimatıyla bedelli askerlik uygulamasına ilişkin çalışmalar hızlandırıldı.
HEDEF SORUNSUZ UYGULAMA
Bedelli Askerlik düzenlemesinin yasalaşmasıyla iki gün içinde 200 bine kişi bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru yaptı. Düzenleme yasalaşmadan önce 400 bin kişinin bu imkândan faydalanması öngörülüyordu. Bedelli askerlik çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının ilgili birimleri katılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de hazırlıklara katkı sağlıyor.
KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR
Milli Savunma Bakanlığı'nın eşgüdümünde yapılan toplantılara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlık ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer yetkililer de toplantılarda bedelli askerlik uygulamasına ilişkin tüm detayları masaya yatırıyor. Bedelli askerlik için yoğun mesai harcandığını belirten Bakan Akar "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi. Bedelli askerlik için başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Akar, YÖK ile yapılan protokol kapsamında gençlerin öğrenimleri ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.
BAŞVURU SÜRESİ 3 AY
Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurtdışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecek.
ADAYLAR ASKERLİK ŞUBESİNE KOŞTU
Bedelli askerlik için e-Devlet üzerinden ilk başvurusunu yapan adaylar 15 bin lira ücreti yatırdıktan sonra askerlik şubesinde işlemlerini yaptırmaya başladı. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek.