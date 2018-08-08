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'a hava harekatı

i Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 09:09
Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 'ın inde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Kuzey Irak'a hava harekatı
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