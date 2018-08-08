Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Van’da 2 terörist öldürüldü

Son dakika: Van’da 2 terörist öldürüldü

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda biri ölü 2 ’lı terörist ele geçirildi.

MERAL YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:15
Son dakika: Van’da 2 terörist öldürüldü

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında, 8 Ağustos 2018 tarihinde, vatandaşların ihbarı üzerine Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt operasyonu düzenlendi.

Söz konusu operasyon sırasında, 2 bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandığı belirtildi. Çıkan çatışmada 1 terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilirken, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak jandarma ekiplerine teslim olduğu kaydedildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

PKK KAMPLARINA HAVA HAREKÂTI

Bu arada, Kuzey Irak'ın Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Van’da 2 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN