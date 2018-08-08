Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Son dakika: 'a kaçmaya çalışan şüphelileri yakalandı

Son dakika haberi! 'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi ile kaçmalarına yardımcı olan kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:10
Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine 'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan, ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.

İzmir’de iki örgüte çifte operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN