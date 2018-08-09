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tercih kılavuzu 2018 yayınlandı! ÖSYM ile üniversite 2 - 4 yıllık taban ve tavan puanları açıklandı mı?

’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tercihlerin 7 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanmıştı. Adaylar bugün itibari ile osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemleri gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz günlerde ise tercih kılavuzu yayınlanmış, üniversite taban puanları en çok araştırılan konuların başında yer almıştı. ÖSYM ile 2018 tercih kılavuzu ve 2017-2018 üniversite taban puanları bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki ÖSYM ile 2018 YKS tercih nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:04
ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı! ÖSYM ile üniversite 2 - 4 yıllık taban ve tavan puanları açıklandı mı?

Hayal ettiği üniversiteye gidebilmek için sabırsızlıkla bekleyen adayların beklediği gün geldi, çattı. 2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. 'den yapılan açıklamaya göre tercihler 7 - 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öte yandan üniversite taban puanları da yine en çok merak edilen konular arasındaydı ancak yayınlanmadı. 2018 – 2018 yılının üniversite taban puanları buradan ulaşabilirsiniz. Peki YKS tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve diğer tüm detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih işlemleri bugün itibari ile başladı. YKS tercihleri 7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM AİS üzerinden alınacak olan tercihler internetten yapılacak.

ÖSYM İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih işlemleri bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Adaylar ÖSYM ile internet üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ayrıntılar…

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ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı! ÖSYM ile üniversite 2 - 4 yıllık taban ve tavan puanları açıklandı mı?
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