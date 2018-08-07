2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS sonrasında öğrencilerin tüm motivasyonu ve ilgisi YKS tercih kılavuzuna çevrilmişti. ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamada YKS tercih döneminin başladığı belirtildi. Bunun üzerine 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını araştıran öğrenciler YKS tercih kılavuzu ve terci kontenjanları listesini A'dan Z'ye incelemeye başladı. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu hakkındaki son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.08.2018
12:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2018
12:45
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2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
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2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu