Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu

2018 sonrasında öğrencilerin tüm motivasyonu ve ilgisi na çevrilmişti. tarafından bugün yapılan açıklamada YKS tercih döneminin başladığı belirtildi. Bunun üzerine 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını araştıran öğrenciler YKS tercih kılavuzu ve terci kontenjanları listesini A'dan Z'ye incelemeye başladı. İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu hakkındaki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.08.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 12:45
  • 1
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu

Resimleri büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz...

  • 2
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
  • 4
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
  • 5
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
  • 6
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
  • 7
  • 145
2018 tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri burada! ÖSYM açıkladı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercih kılavuzu
BİZE ULAŞIN