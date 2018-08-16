A Haber’e baskın planında yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişimi gecesi A Haber Televizyonu tarafından darbe karşıtı yayınlar yapılmış, A Haber darbenin püskürtülmesinde çok önemli bir rol oynamıştı.

A Haber'in yayınlarından rahatsız olan darbeci askerler, 66. Mekanize Topçu Tugayı'ndan bir grup askeri yola çıkararak yayınların susturulması talimatını vermişlerdi. Darbeci askerler önce TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde durdurulmuş, buradan salıverilen darbeci ekip TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde vatandaşlar tarafından durdurulmuşlardı.

A Haber'e baskın girişiminde flaş gelişme!

DARBECİLERE YOL AÇTILAR

A Haber'i basmak üzere görevlendirilen darbeci askerlere, Seyrantepe'ye gelmeden TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde iki polis müdürü tarafından yol verildiği belirlendi. Dönemin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın ve emniyet amiri Şükrü Özbek'in A Haber'i basmak ile görevlendirilen 15 kişilik darbeci timin yolunu TEM Gaziosmanpaşa'da açtığı ve oluşturulan barikatı kaldırılmasını sağladıkları ortaya çıktı.

Her iki şüpheli hakkında söz konusu suçlama çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

HER İKİSİ DE BYLOCKÇU

İddianamede, şüphelilerin 66. Mekanize Topçu Tugayı'ndan çıkıp A Haber'e ulaşmak isteyen darbecileri engellemedikleri, TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde yollarını açtıkları kaydedildi. İki şüphelinin amirlerinin verdiği FETÖ mensuplarına karşı direnme ve silahla mukavemet etme talimatına uymadıkları ve sorumluluklarındaki personelin direnme iradesini kırıp bozgunculuk yaptıkları ifade edildi. İddianamede, her iki ismin de Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirtildi.

"BAĞLILIĞI VE SADAKATİ EN ÜST SEVİYEDE"

İddianamede ayrıca, her iki ismin de örgüt imamlarının emniyet mensuplarını fişlediği SD kart içerisinden çıkan notlarda 'FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan' şeklinde A5 kodu ile fişlendikleri ifade edildi. Şüpheliler hazırlanan iddianame çerçevesinde ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.