Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu'nun da katıldığı yemekte Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Kültürel diplomasi konusunda Dışişleri Teşkilatı'nın kadın temsilcilerinin aktif rol oynamasının önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, 'Bu ülkenin büyük potansiyelini, hep birlikte harekete geçirebiliriz. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, çok özel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde ortaya koyacağımız çabanın, büyük bir değeri var. Başkalarının yazdığı hikayenin figüranı olmaktansa, kendi hikayemizin kahramanı olmalıyız. Bize yakışan budur!' dedi.

"GÖBEKLİTEPE, DÜNYA TARİH YAZIMINI DEĞİŞTİREN BİR ARKEOLOJİK KEŞİFTİR"

Büyükelçilerden Göbeklitepe'nin küresel bir marka haline gelmesi konusunda destek beklediğini ifade eden Emine Erdoğan, '11 bin yıllık tarihiyle Göbeklitepe, dünya tarih yazımını değiştiren bir arkeolojik keşiftir. Mesela neden Londra'daki dünyanın sıfır noktası Greenwich herkes tarafından bilinirken, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, bilinmesin? Son derece özel bu coğrafya, ancak sizlerin gayreti ile tanınır, bilinir, küresel bir marka haline gelebilir.' dedi.

"TÜRKİYE, VERDİĞİ HER MÜCADELEDEN, GÜÇLENEREK ÇIKMAKTA..."

Son günlerde yaşanan ekonomik konulara da değinen Emine Erdoğan, 'Ekonomik verilerle izah edilemeyecek kur değişimleri, okyanus ötesindeki, kural tanımaz güç açlığını işaret ediyor. Uluslararası ilişkilerin saygınlığını zedeleyen bu tavır, Türkiye'den çok, bu tavrın sahiplerini küçültmektedir.

Türkiye, verdiği her mücadeleden, güçlenerek çıkmakta, kendi hikayesini, kararlılıkla yazmaya devam etmektedir.' dedi.

OSMANLI SULTANLARININ KIYAFETLERİ SERGİSİ

Yemek daveti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki davet salonun fuayesinde bir sergi de düzenlendi. Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan sergi Osmanlı Sultanlarının kıyafetlerinden oluşuyor. Dönemin kumaş desenlerine ve giyim kültürüne uygun biçimde akademik desteklerle hazırlanan kitre bebek sergisinin ileride bir müzede sergilenmesi planlanıyor.