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Hafriyat kamyonları sistemiyle denetlenecek

'daki hafriyat kamyonlarının takibi ve denetimi için belediye ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine 100 adet Sistemi entegre edilmiş tablet dağıtıldı. Törende konuşan Başkanı Mevlüy uysal, “8 bin 480 araca sistem takıldı. Bu sistemle artık İstanbul'da hafriyat sorunu bitecek" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 12:02
Hafriyat kamyonları araç takip sistemiyle denetlenecek

Valiliği'nde yapılan törene , Başkanı , İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda polis, jandarma ve zabıta ekibi katıldı. Törende ilk sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aldı. Uysal, "Bugün itibari ile jandarma ve polis kontrol noktalarında tabletleri dağıtmak için buradayız. Şu anda 8 bin 480 aracımıza sistemi (ATS) kurulmuş vaziyette" dedi.



İstanbul Valisi Vasip Şahin de "Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Teknolojik alt yapınız ne kadar gelişmişse o kadar kontrolünüz iyi olur. Bu bakımdan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum"dedi.

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Hafriyat kamyonları araç takip sistemiyle denetlenecek
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