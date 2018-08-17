Hafriyat kamyonları araç takip sistemiyle denetlenecek

İstanbul Valiliği'nde yapılan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda polis, jandarma ve zabıta ekibi katıldı. Törende ilk sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aldı. Uysal, "Bugün itibari ile jandarma ve polis kontrol noktalarında tabletleri dağıtmak için buradayız. Şu anda 8 bin 480 aracımıza araç takip sistemi (ATS) kurulmuş vaziyette" dedi.







İstanbul Valisi Vasip Şahin de "Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Teknolojik alt yapınız ne kadar gelişmişse o kadar kontrolünüz iyi olur. Bu bakımdan büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum"dedi.





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