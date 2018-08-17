Tam 19 yıl önce bugün...

Merkez üssü Kocaeli olan Marmara depreminde, İstanbul'da birçok ev ve işyeri yıkıldı, bazı binalarda yangın çıktı. Yakınlarını kaybeden depremzedeler fenalık geçirdi. İzmit'in Körfez ilçesinde Murat Çay adlı bir kişi 5 katlı binanın enkazı altından kurtarma ekiplerince yaklaşık 52 saat sonra kurtarıldı. Çalışmalara katılan askerler sevinç gösterisinde bulundu. Depremde İstanbul'da birçok ev ve işyeri yıkıldı. Bazı binalarda çıkan yangına, yangın söndürme uçakları ile müdahale edildi Marmara depremi, Yalova'da can ve mal kaybına sebep oldu.