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Tam 19 yıl önce bugün...

Giriş Tarihi: 17.08.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 10:39
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Tam 19 yıl önce bugün...
Tam 19 yıl önce bugün...
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Tam 19 yıl önce bugün...
Tam 19 yıl önce bugün...

Merkez üssü Kocaeli olan Marmara depreminde, İstanbul'da birçok ev ve işyeri yıkıldı, bazı binalarda yangın çıktı.

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Tam 19 yıl önce bugün...
Tam 19 yıl önce bugün...

Yakınlarını kaybeden depremzedeler fenalık geçirdi.

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Tam 19 yıl önce bugün...

İzmit'in Körfez ilçesinde Murat Çay adlı bir kişi 5 katlı binanın enkazı altından kurtarma ekiplerince yaklaşık 52 saat sonra kurtarıldı. Çalışmalara katılan askerler sevinç gösterisinde bulundu.

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Tam 19 yıl önce bugün...
Tam 19 yıl önce bugün...

Depremde İstanbul'da birçok ev ve işyeri yıkıldı.

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Tam 19 yıl önce bugün...

Bazı binalarda çıkan yangına, yangın söndürme uçakları ile müdahale edildi

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Tam 19 yıl önce bugün...
Tam 19 yıl önce bugün...

Marmara depremi, Yalova'da can ve mal kaybına sebep oldu.

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