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Başkan Erdoğan: Terörü kaynağından kurutacağız

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , AK Parti Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli mesajlar vererek " Sınırötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil'i, 'ı, Mahmur'u kaynağından kurutacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 14:26
Başkan Erdoğan: Terörü kaynağından kurutacağız

6. Olağan Kongresinde konuşan Başkan Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Başka Erdoğan terörle konusunda "Ülkemizde halen yürütülmekten olan savunma sanayi harcamaları tutarı 45 milyar doları aştı. Yakın zamanda 75 milyar doları bulacaktır. İnsanlı ve insansız hava araçlarından, gemilerden tankına topuna kadar savunma sanayimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Sınırötesindeki tehditleri kaynağında kurutmaya kararlıyız. Kandil'i, Sincar'ı, Mahmur'u kaynağından kurutacağız. Sınır ötesi operasyonlara devam edeceğiz. Daha önce Cerablus'ta, El Bab'da, dün Afrin'de ne yaptıysak Suruç'tan Cizre'ye kadar olan sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörü kaynağından kurutacağız"

"KARANLIK ODAKLARIN DÜMEN SUYUNA GİRMEDİK"

"Kazandığımız her başarıyı bir sonraki başarıların başlangıç noktası olarak gördük. AK Parti olarak masa başı siyaset yapmadık, asla karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Kuru, dövizi, i kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Hiç kimse bu milletle oynamaya kalkmasın. Son 5-6 yılda karşılaştığımız hadiselerde gördük ki, kardeş olduğumuzda, birlik olduğumuzda hiç kimse bizle baş edemedi. Dize getiremedi. Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz."

DIŞ POLİTİKA: da ülkemize yakışır adımlar atıyoruz. Oyun kuran bir Türk dış politikası inşa ettik. Her yerde ülkemizin başının dik durmasını sağladık. Büyükelçilik, konsolosluk statüsündeki temsilcilik sayısını 240'a çıkardık.

EKONOMİ SİSTEMİ: "Kişi başı milli gelirimiz 11 bin dolara yükseldi. Ekonomik büyüklük olarak 17. sıraya çıktı. 16 yılda 50 milyar doların üzerinde 159 kamu-özel ortaklığını hayata geçirdik. ve faizde hedeflerimize ulaşamazsak da hedeflerimize yaklaştık."

"KANAL İSTANBUL İÇİN KOLLARI SIVADIK"

"Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kanal İstanbul, 43 kilometre. Her iki tarafında inşallah iki butik şehir oluşturacağız. Böylece Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz."

Başkan Erdoğan AK Parti 6.Olağan Kongresi'nde net mesaj verdi!

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Başkan Erdoğan: Terörü kaynağından kurutacağız
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