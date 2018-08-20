"Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin"

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Durun, vurmayın, anlatacağım...

Dün YouTube'dan Abdüllatif Şener'in Halk TV'deki bir konuşmasını izliyordum.

Trump ve Erdoğan'ın anlaşıp "kontrollü bir ekonomik kriz" çıkarttıklarını öne sürerek, Cem Yılmaz gibi söylersek, "bütün sırrı bozan" Şener, zaman zaman kendini bile aşıyordu:

"Dünyada bir takım değişiklikler var. Başta politikacı stilinde değişiklikler var... Trump diye biri var mesela...

Söylediği iki söz birbiriyle uyumlu değil. Yaptığı iki iş birbiriyle uyumlu değil... Türkiye'de Sayın Erdoğan var.

Onun stili de bir devlet adamlığı stili değil, tarzı da bir devlet adamlığı değil zaten. Putin'e baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Rönesans'ın doğduğu yerde, İtalya'da Berlusconi diye bir facia gelmişti. (gülüyor) Sürekli seçim kazanıyordu..."

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