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", dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "'nin ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle ittiğini, milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendisinin verdiğini ve kazandığını" bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 14:10
Devletimiz, dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "'nin ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle ittiğini, milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendisinin verdiğini ve kazandığını" bildirdi.

Altun, Twitter hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, " ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur." değerlendirmesinde bulundu.

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"Devletimiz, dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor"
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