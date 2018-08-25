Malazgirt Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Malazgirt
?Zaferi'nin 947'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan coşkulu kutlama için hazırlıklar tamamlandı. Muş
'un Malazgirt ilçesindeki etkinliklere katılacağı günler öncesinden duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan
için ilçe merkezi bayraklarla donatıldı. 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği etkinliklere Erdoğan'ın da katılımı dolayısıyla ilçedeki otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı. İlçede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Erdoğan'ın 'yeniden diriliş' olarak nitelediği etkinlikteki konuşmasında dünyaya önemli mesajlar vermesi bekleniyor. BAHÇELİ DE KATILIYOR
Okçular Vakfı tarafından "Sultan Alpaslan'ın duası milletin kutlu davası" temasıyla düzenlenen etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin de katılacağı bildirildi. Bahçeli yarın Malazgirt'te düzenlenecek olan 1071 Anma Programı'na iştirak edecek.