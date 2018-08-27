İkinci ‘Brunson’a mahkeme 8 yıldır ulaşamıyor

ABD
ile Türkiye
arasında gerginliğe yol açan rahip Brunson
'la benzer bir görevle Türkiye'de bulunan ve sınır dışı edildikten sonra hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan dava açılan ABD'li Jake Richard Hess'e 8 yıldır ulaşılamıyor. 2010'da sözde İngilizce öğretmeni olarak Diyarbakır
'a yerleşen ve Güneydoğu'da PKK
terör örgütüyle işbirliği halinde olup yasadışı istihbarat ve casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Hess gözaltına alındıktan sonra ABD büyükelçiliğine bilgi verilerek sınır dışı edildi. Hess hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan 15 yıl hapis istemiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde dava açıldı. Mahkeme tam 20 kez duruşma yaptı ve 17 kez ABD konsolosluğu'ndan Hess'in açık adres bilgileriyle birlikte bulunduğu yerde ifadesinin alınarak gönderilmesini talep etti. Boston'da yaşadığı tespit edilen ancak sık sık adres değiştiren Hess ile ilgili 8 yılda ABD makamlarından mahkemeye bir yanıt gelmedi. Hess'in ifadesi 2 yıl içinde alınamazsa dava zaman aşımından düşecek.