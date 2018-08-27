Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İkinci ‘Brunson’a mahkeme 8 yıldır ulaşamıyor

İkinci ‘’a mahkeme 8 yıldır ulaşamıyor

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
İkinci ‘Brunson’a mahkeme 8 yıldır ulaşamıyor
ile arasında gerginliğe yol açan rahip 'la benzer bir görevle Türkiye'de bulunan ve sınır dışı edildikten sonra hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan dava açılan ABD'li Jake Richard Hess'e 8 yıldır ulaşılamıyor. 2010'da sözde İngilizce öğretmeni olarak 'a yerleşen ve Güneydoğu'da terör örgütüyle işbirliği halinde olup yasadışı istihbarat ve casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirlenen Hess gözaltına alındıktan sonra ABD büyükelçiliğine bilgi verilerek sınır dışı edildi. Hess hakkında 'terör örgütüne yardım' suçundan 15 yıl hapis istemiyle 3. 'nde dava açıldı. Mahkeme tam 20 kez duruşma yaptı ve 17 kez ABD konsolosluğu'ndan Hess'in açık adres bilgileriyle birlikte bulunduğu yerde ifadesinin alınarak gönderilmesini talep etti. Boston'da yaşadığı tespit edilen ancak sık sık adres değiştiren Hess ile ilgili 8 yılda ABD makamlarından mahkemeye bir yanıt gelmedi. Hess'in ifadesi 2 yıl içinde alınamazsa dava zaman aşımından düşecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci ‘Brunson’a mahkeme 8 yıldır ulaşamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN